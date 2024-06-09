Doğum borçlanması bekleyen kadınlar için Meclis'te heyecanlandıran gelişme - Son Dakika
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Politika

Doğum borçlanması bekleyen kadınlar için Meclis'te heyecanlandıran gelişme

Doğum borçlanması bekleyen kadınlar için Meclis\'te heyecanlandıran gelişme

Emeklilik sürecindeki kadınların merakla beklediği doğum borçlanmasıyla ilgili TBMM çatısı altında yeni bir gelişme yaşandı. MHP Milletvekili Naci Şanlıtürk, erkeklerin askerlik borçlanması üzerinden örnek vererek kadınların da işe girişten önceki doğumlarının borçlandırılabilmesi teklifinde bulundu.

09.06.2024 10:34
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Uzun yıllardır çalışma hayatında yer almasına karşın hala emekli olamayan ancak doğum borçlanması için beklenti içinde olan binlerce kadını ilgilendiren bir gelişme Meclis'te meydana geldi.

"SİGORTA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ DOĞUMLAR DA BORÇLANILSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki nüfus artış hızındaki düşüş nedeniyle "En az 3 çocuk" önerisi bilinirken doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle doğum izni ve doğum teşviki gibi farklı önerilerin geliştirilmesi beklenirken durumu "Varoluşsal bir tehdit" olarak gören MHP'den farklı bir öneri geldi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk Meclis'te yaptığı konuşmada kadınların işe girmeden önce yaptıkları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması teklifinde bulundu.

ERKEKLERİN ASKERLİK BORÇLANMASI ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Şanlıtürk, Gazete Duvar'ın aktardığına göre "Erkek sigortalılar askerlik süresini ilk işe giriş tarihinden önce veya sonra olmasına bakılmaksızın borçlanma yapabiliyorken kadın sigortalılar doğum borçlanmasını sadece işe giriş tarihinden sonra doğan çocukları için yapabiliyorlar. Kadın vatandaşlarımızın da sigorta başlangıcından önce yaptığı doğumları için borçlanma hakkı yasal olarak düzenlenmelidir" dedi.

Naci Şanlıtürk, Milletvekili, Sigorta, MHP, Kadın, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğum borçlanması bekleyen kadınlar için Meclis'te heyecanlandıran gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • tolga karabulut: MANTIKSIZ BENIM ISIM GUCUM YERINDE ASKERE ÇAĞRIYOR DEVLET BAŞIM GÖZÜM ÜSTÜNE GELİRİM AMA NEDEN SİGORTAMI DEVLET YAPMIYOR SONUÇ DA ÇAPRIYOR BEN NEDEN SONRA 200 300 BİN ÖDİYİCEM SİGORTAMA ASKERLIK BORCLANMASI ADI ALTINDA BU SOSYAL DEVLET DEĞİL RESMEN ÇÖKTÜNÜZ MİLLETE KENDINIZE 10 YERDEN MAAŞ LÜKS ŞATAFAT ASKERE ÇAĞIRDIĞIN ADAMA SIGORTA YAPMA SONRA BORC CIKAR ! 18 0 Yanıtla
  • Sivet Ok: Kesinlikle katılıyorum çocuk sayısı kadar borçlanıp kadınlar emekli olsun. Kadınlar bu milletin değerleridir. SGK başlangıcı nedir ya milleti emekli etmemek için ellerinden gelen oyunu kurup millete dikte etmeye çalışıyorlar. EYT 5 bin gün sözü verdiler bir sürü insanı borç altına soktular sonuçta beklentiler suya düşürüldü. 5 Bin günden insanlar emekli olmalı. Emekli etmedikleri için tazminat ödenmeli. 11 5 Yanıtla
    Gökhan Yıldırımkaya: Sonrasında da dümdüz olmuş, 1,5 kişinin bir emekliyi fonladığı aktüerya dengesi ile su an yoğun bakımda olan sosyal güvenlik sistemi son nefesini versin , daha da kötüsü 40 yıl çalışmış , primlerini eksiksiz ödemiş olanlar bile avucunu yalasın, onların hakları da çöpe gitsin. Sosyal güvenlik sistemi ayrı , sosyal yardım sistemi ayrı ; fonları ayrı , daha bunları bile ayıramadan yapılan sözde zeki çözümler de insan eli ile yaratılan sosyal güvenlik sürdüremezlik felaketinin ayak sesleri. 5 2
  • Hursit Yavas: Olmalı bayanlarımız erken yaşta ve daha güzel şartlarda emekli olmalı 9 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: güzelde 9000 binden emekli olanların hakkı yenir o zaman 5 1 Yanıtla
  • Orhan Okul: İşimiz gücümüz “borçlanmak” 0 1 Yanıtla

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