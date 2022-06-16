MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır teşkilatı ile ilgili alınan kararı Twitter hesabından duyurdu. Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Politika › Semih Yalçın Duyurdu: 'Mhp Diyarbakır İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığı Kapatıldı' - Son Dakika

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