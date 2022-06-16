Semih Yalçın Duyurdu: "Mhp Diyarbakır İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığı Kapatıldı" - Son Dakika
Üye Girişi

Semih Yalçın Duyurdu: "Mhp Diyarbakır İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığı Kapatıldı"

16.06.2022 11:58
Semih Yalçın Duyurdu: "Mhp Diyarbakır İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığı Kapatıldı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın “görülen lüzum üzerine” feshedildiğini, il başkanlığının kapatıldığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın "görülen lüzum üzerine" feshedildiğini, il başkanlığının kapatıldığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır teşkilatı ile ilgili alınan kararı Twitter hesabından duyurdu. Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUMLAR
500
MHP'den dikkat çeken karar! Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı MHP'den dikkat çeken karar! Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı MHP Diyarbakır İl Teşkilatı feshedildi MHP Diyarbakır İl Teşkilatı feshedildi
Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Semih Yalçın, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Semih Yalçın Duyurdu: 'Mhp Diyarbakır İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığı Kapatıldı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:45 Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:11:21. #1.12#
SON DAKİKA: Semih Yalçın Duyurdu: "Mhp Diyarbakır İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığı Kapatıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement