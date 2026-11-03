MHP lideri Bahçeli, Avrupa'nın ektiği fitne tohumunun kendine döndüğünü söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP lideri Bahçeli, Avrupa'nın ektiği fitne tohumunun kendine döndüğünü söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin birlik ve dirlik içinde olduğunu belirterek Avrupa'nın ektiği fitnenin kendisine döndüğünü ifade etti.
MHP lideri Bahçeli: "Avrupa'nın ektiği fitne tohumu kendine döndü, Türkiye birlik ve dirlik içinde."
Kaynak: İHA
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