MHP Lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok ile Keçiören'de halkı selamladı
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'la beraber Keçiören'de halkı selamladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin partilerin seçim çalışmaları devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim otobüsü içerisinde Keçiören'de halkı selamladı. Selamlama, Kızlarpınarı Caddesi üzerinde başlayarak Keçiören Belediye Başkanlığında sona erdi. Ardından Bahçeli, Turgut Altınok'un daveti üzerine belediyeye geçerek başkanlık makamında ağırlandı.
MHP Lideri Bahçeli'yi makamında ağırlayan Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, MHP liderinin verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti. Ziyaretin ardından Bahçeli, seçim otobüsüyle belediyeden ayrıldı.
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Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil cemaatinin şeyhi Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti. Ziyaret, YRP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla duyuruldu. Menzil cemaati ise 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.
Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı. Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı. İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan ise Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınları ağırladı. Etkinlikte Ezgi Gündüz'ün şarkılarıyla dans eden kadınlar, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'la Keçiören'de halkı selamladı. Bahçeli ve Altınok, seçim otobüsünden vatandaşları selamladıktan sonra Keçiören Belediye Başkanlığı'na geçti. Altınok, Ankara'da ve Keçiören'deki seçim çalışmalarına destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti ve Ankara'nın sorunlarını dile getirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moritanya İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Bamba Ould Meguett ile İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) programı kapsamında bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede Moritanya'nın Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dönem başkanlığını devralması nedeniyle tebriklerini iletti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli aylıklarına seyyanen 11 bin lira zam yapılması ve en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi. Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Belediye Başkan adayı Remzi Sağlam ile esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ayrıca Amasya'da İYİ Parti'nin astığı afişlerin AK Parti tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi ve emeklilere yönelik taleplerini dile getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şişli'deki bir otelde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Göktaş, kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek ve kadın-erkek eşitliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
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