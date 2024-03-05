MHP Lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok ile Keçiören'de halkı selamladı

Meral Akşener: Emekli aylıklarına 11 bin lira zam yapılmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli aylıklarına seyyanen 11 bin lira zam yapılması ve en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi. Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Belediye Başkan adayı Remzi Sağlam ile esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ayrıca Amasya'da İYİ Parti'nin astığı afişlerin AK Parti tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi ve emeklilere yönelik taleplerini dile getirdi.