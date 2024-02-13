MHP lideri Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanının, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşecek olması bölge ve barış istikrarına önemli bir katkıdır. - Son Dakika
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Politika

MHP lideri Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanının, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşecek olması bölge ve barış istikrarına önemli bir katkıdır.

MHP lideri Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanının, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşecek olması bölge ve barış istikrarına önemli bir katkıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmenin bölge ve barış istikrarına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

13.02.2024 11:17  Güncelleme: 11:22
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MHP lideri Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanının, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşecek olması bölge ve barış istikrarına önemli bir katkıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanının, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşecek olması bölge ve barış istikrarına önemli bir katkıdır. - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanının, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşecek olması bölge ve barış istikrarına önemli bir katkıdır. - Son Dakika
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