MHP Lideri Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Lideri Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bin 295 delegenin oyunun tamamı alarak genel başkanlığa yeniden seçildi. MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda oy verme işlemi yaklaşık bir saat önce başlamıştı. Bahçeli, 11. kez MHP Genel Başkanı olarak görevine devam edecek.

18.03.2024 00:12  Güncelleme: 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Lideri Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bin 295 delegenin oyunun tamamı alarak genel başkanlığa yeniden seçildi.

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda oy verme işlemi yaklaşık bir saat önce başlamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Devlet Bahçeli'nin yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu. Salonda hazır bulunan bin 295 delegenin oyunun tamamını alan Devlet Bahçeli, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçildi. Bahçeli böylece 11. kez MHP Genel Başkanı oldu.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, MHP, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Olaylarla İlgili Soruşturma Başlatıldı
    00:52 Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Olaylarla İlgili Soruşturma Başlatıldı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise olaylarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. Maçta yaşanan olaylar arasında teknik direktörlerin açıklamaları da yer aldı.

  • TİP'in Hatay'da adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk sözler: Tehdit ve şantaja maruz kaldım
    00:37 TİP'in Hatay'da adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk sözler: Tehdit ve şantaja maruz kaldım

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk açıklama geldi. Zan, "Adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Durumu genel merkez ve genel başkanımla paylaştım. Hedefimden ve mücadelemden bir milim sapmış değilim. Yoluma ve adaylığıma daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim" dedi.

  • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
    00:34 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Şube ve İl Temsilciliği yönetimlerine seçilenler istifa etmeden Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarına aday olamayacak. Yönetmeliğe eklenen diğer değişiklikler ise delege sayıları ve seçim süreçleriyle ilgili düzenlemeleri içermektedir.

  • İstanbul Valiliği: 75 kişi gözaltına alındı, terörle mücadele devam edecek
    00:29 İstanbul Valiliği: 75 kişi gözaltına alındı, terörle mücadele devam edecek

    İstanbul Valiliği tarafından DEM Parti organizesinde düzenlenen 'Şimdi Özgürlük Zamanı' mitingi ve 'Nevruz Kutlaması' etkinliğine ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında 75 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken, 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir' ifadelerine yer verildi.

  • Tekirdağ'da Nevruz kutlamalarında PKK'yı simgeleyen suç unsuru taşıyan 4 kişi gözaltına alındı
    00:24 Tekirdağ'da Nevruz kutlamalarında PKK'yı simgeleyen suç unsuru taşıyan 4 kişi gözaltına alındı

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizasyonunda gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında, alanda yapılan güvenlik uygulamalarında PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen suç unsuru eşya taşıdığı tespit edilen 4 kişi ve üzerinde fişek bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.

  • Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Sahaya Giren Seyircilerle İlgili Soruşturma Başlatıldı
    00:22 Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Sahaya Giren Seyircilerle İlgili Soruşturma Başlatıldı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sporun centilmenlik olduğunu ve futbol sahalarında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

  • Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
    00:21 Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

    Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mahalle muhtarı dahil 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alındı.

  • Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın makam aracı alev aldı
    00:21 Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın makam aracı alev aldı

    Bursa'da gençleri ziyaret eden Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın park halindeki makam aracı bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar facianın eşiğinden dönerken, yangın anı kameralara yansıdı.


00:37 TİP’in Hatay’da adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’dan ilk sözler: Tehdit ve şantaja maruz kaldım TİP'in Hatay'da adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk sözler: Tehdit ve şantaja maruz kaldım
00:16 Enis Bardhi’den maç sonu skandal açıklama Enis Bardhi'den maç sonu skandal açıklama
23:19 Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı
23:00 Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı
22:46 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
00:58 TFF’den olaylı maç sonrası ilk açıklama TFF'den olaylı maç sonrası ilk açıklama
00:49 İngiliz Kraliyet ailesinin “büyük bir açıklama“ yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses Middleton’a çevrildi İngiliz Kraliyet ailesinin "büyük bir açıklama" yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses Middleton'a çevrildi
23:49 İnsan bunu düşmanına yapmaz Mert Müldür’e korner direğiyle saldırdılar İnsan bunu düşmanına yapmaz! Mert Müldür'e korner direğiyle saldırdılar
23:14 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe’nin kalecisine yumruk attı Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe'nin kalecisine yumruk attı
22:36 Dev maçın galibi Kanarya Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
22:33 TİP, Hatay’da Gökhan Zan’ın adaylığını geri çekti TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
21:34 Trabzon’da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde isabet etti Trabzon'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti
20:59 İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı
20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi
19:11 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 01:09:31. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement