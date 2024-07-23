MHP Lideri Bahçeli: Kıbrıs Türk Devleti'nin Tanınması Gerekmektedir
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Devleti'nin kesinlikle tanınması gerektiğini belirtti. Bahçeli, Kıbrıs Türk devletinin uluslararası alanda tanınacağı günün ve saatinin geleceğine inandığını ifade etti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
23.07.2024 12:23:22. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli: Kıbrıs Türk Devleti'nin Tanınması Gerekmektedir - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?