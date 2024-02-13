MHP lideri Bahçeli: "Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir." - Son Dakika
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Politika

MHP lideri Bahçeli: "Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir."

MHP lideri Bahçeli: "Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu\'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir."

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki eylemlerinin kendisine döneceğini ve onu olumsuz etkileyeceğini belirtti.

13.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:15
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MHP lideri Bahçeli: "Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: 'Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli: "Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir." - Son Dakika
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