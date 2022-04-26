MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir - Son Dakika
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MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir

26.04.2022 16:44
MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir

MHP'nin efsane isimlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak, Gezi Davasında yargılanıp müebbet hapse mahkum edilen Osman Kavala hakkında ilk açıklamasını yaptı. Sazak paylaşımında, "Osman Kavala'yı ideolojik olarak kendimden farklı görürüm. Bugünden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır." ifadelerini kullandı.

Gezi Davası'nın karar duruşmasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararın ardından Genel Başkan Yardımcılığını da yaptığı MHP'den ocak ayında istifa eden Süleyman Sazak'tan, Osman Kavala'ya destek geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden karara tepki gösteren Sazak, "Bugünden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır" ifadelerini kullandı.

Sazak'ın paylaşımı şöyle:

MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir

NE OLMUŞTU?

Süleyman Sazak ocak ayında verdiği istifasında, "Türk milliyetçisinin, yegane hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor, ne GAM. MHP üyeliğinden istifa ettim, saygılar" ifadelerini kullandı.

Sazak, 2002 yılından bu yana MHP lideri Devlet Bahçeli ile herhangi bir fikrinin uyuşmadığını belirtti.

Kendisini istifaya götüren süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sazak, "Siyasal İslamcı bir parti ile Türk milliyetçiliği hareketinin bir araya gelmesi zaten mümkün olmayan bir iştir" ifadelerini kullandı.

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