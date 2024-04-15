MHP'nin MYK toplantısında Başkanlık Divanı belirlendi - Son Dakika
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Politika

MHP'nin MYK toplantısında Başkanlık Divanı belirlendi

MHP\'nin MYK toplantısında Başkanlık Divanı belirlendi

MHP'nin Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi. Toplantıda, MYK üyeleri arasından İlyas Topsakal, Ahmet Selim Yurdakul, Zühal Topcu gibi isimler yeni görevlere getirildi.

15.04.2024 16:47
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MHP'nin, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Başkanlık Divanı belirlendi.

MHP kurultayının ardından ilk MYK, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında toplandı. 75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ilk kez bir araya geldi.

Toplantıda, MYK üyeleri arasından 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın'ın yerine İlyas Topsakal, Pelin Yılık'ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Filiz Kılıç'ın yerine ise Zühal Topcu geldi.

Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan da görevini Vahit Kayrıcı'ya devretti.

Bahçeli toplantının ardından MYK ve MDK üyeleriyle Genel Merkezin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

MHP'nin 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısından oluşan yeni Başkanlık Divanı şu şekilde:

"Edip Semih Yalçın - Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Feti Yıldız - Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa Kalaycı - Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmail Faruk Aksu - Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmail Özdemir - Medya İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mevlüt Karakaya - Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İlyas Topsakal - Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İzzet Ulvi Yönter - Araştırma Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sadir Durmaz - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Selim Yurdakul - Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yaşar Yıldırım - Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zühal Topcu - Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmet Büyükataman - Genel Sekreter

Vahit Kayrıcı - Genel Sekreter Yardımcısı

Tamer Osmanağaoğlu - Genel Sekreter Yardımcısı"

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'nin MYK toplantısında Başkanlık Divanı belirlendi - Son Dakika

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