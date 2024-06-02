Politika

MHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Uzunluoğlu oyunu kullandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen seçimlerde MHP Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu oyunu kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde YSK tarafından yenilenmesi kararlaştırılan Pınarbaşı İlçesi'nde seçmenler bugün de sandık başına gitti. MHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu da oy vereceği Melikgazi İlkokulu'na geldi. Uzunluoğlu oyunu 1130 nolu sandıkta kullandı. Oy verme işlemi açıklamalarda bulunan Uzunluoğlu; "Oyumuzu kullandık. Partimize, Cumhur İttifakı'na ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Akşam inşallah zafer Cumhur İttifakı'nın olacak" ifadelerini kullandı.