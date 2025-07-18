MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur\'un Annesi Toprağa Verildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'un annesi Duriye Mucur, Samsun'un Ladik ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Duriye Mucur için ilk olarak Ladik ilçesine bağlı Salur Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Ardından cenaze töreni, Ladik Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazıyla gerçekleştirildi. Cenaze namazını Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır kıldırdı. Merhumenin cenazesi, Salur Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Cenaze törenine; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il temsilcileri, kamu kurumlarının daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN
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