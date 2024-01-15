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MHP Uşak İl Başkanlığı, yerel seçim takvimi sürecinde aday belirleme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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MHP Uşak İl Başkanlığı, yerel seçim takvimi sürecinde aday belirleme çalışmalarına devam ediyor

MHP Uşak İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri takviminin ilan edilmesinin ardından aday belirleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aday adaylarından Sezer Ateş, Uşak'ı çağdaş, yaşanılabilir şehir statüsüne kavuşturmak için MHP Belediye Başkan aday adayı olarak çıktıklarını belirtti. Yörük Beyi seçilen Mustafa Kartufan da MHP'den Uşak Belediye Meclis Üyesi aday adaylığını açıkladı.

MHP Uşak İl Başkanlığı, yerel seçim takvimi sürecinde aday belirleme çalışmalarına devam ediyor
15.01.2024 - 14:32,
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UŞAK (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak İl Başkanlığı, yerel seçim takvimi sürecinde aday belirleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

MHP Uşak İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri takviminin ilan edilmesinin ardından aday belirleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. MHP'den Uşak Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan isimlerden Oğuz Çakmak, Nükrettin Durmaz, İsmail Gündüz, Murat İtil ve Sezer Ateş ile birlikte gerçekleştirilen istişare toplantısı MHP Uşak İl Başkanı Ümit Arslan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Balta ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sahadaki çalışmalarına devam eden aday adaylarından Sezer Ateş, "Uşak'ı çağdaş, yaşanılabilir şehir statüsüne kavuşturmak için MHP Belediye Başkan aday adayı olarak çıktığımız kutlu yürüyüşte istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Birlik beraberlik içerisinde şehrimizi MHP Belediyeciliği ile buluşturacağız" dedi.

Yörük Beyi, MHP'den aday oldu

Hamali Harmandalı Yörükleri Derneği tarafından Yörük Beyi seçilen Mustafa Kartufan da MHP'den Uşak Belediye Meclis Üyesi aday adaylığını açıklayan isimlerden birisi oldu.

Uşak ve Uşaklılara hizmet için yola çıktığını kaydeden Kartufan, "Bu kutlu yürüyüşümüzde Yörüklerimle birlikte, bizlere sancaktarlık eden değerli büyüğüm Genel Başkanım Devlet Bahçeli başta olmak üzere İl Başkanım Ümit Arslan ve kıymetli yönetimine, tüm Uşaklı hemşehrilerime teşekkür ediyor, aday adayı tüm dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muzaffer eylesin" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: MHP Uşak İl Başkanlığı, yerel seçim takvimi sürecinde aday belirleme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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