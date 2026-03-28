MHP\'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP’de “ajan” polemiğinin ardından İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Yönter'i istifaya götüren "ajan" paylaşımını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın da alıntıladığı ortaya çıktı. Yalçın'ın daha sonra bu paylaşımı kaldırdığı görüldü.

MHP'de son 24 saate yaşananlar Türk siyasetine bomba gibi düştü.

AJAN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in “MHP’ye sızan ajan” paylaşımı ortalığı karıştırdı. Yönter o payalşımında, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETTİ

Yönter söz konusu paylaşımının ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Öte yandan kulis bilgilerine göre, Yönter'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle görevi bıraktığı iddia edildi.

SEMİH YALÇIN RETWEET ETTİ SONRA KALDIRDI

Öte yandan Yönter'in ajan paylaşımını paylaşımını bir diğer MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da retweet etti. Daha sonra Yalçın bu retweeti kaldırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 11:40:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.