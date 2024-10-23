Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısını kınayarak taziyelerini iletti.
Yunanistan, Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Bugün Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz ve en içten taziyelerimiz kurbanların aileleriyle" dedi. - ATİNA
Son Dakika › Politika › Miçotakis'ten TUSAŞ Saldırısına Kınama - Son Dakika
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