Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş\'e anlamlı destek

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kılık kıyafeti üzerinden yaptığı eleştirilerin yankıları sürerken, konuya bu kez sağlık camiasından dikkat çeken bir destek geldi.
Hastanede görev yapan bir doktor, şalvar giydiği fotoğrafını sosyal medya hesabından "Şalvarım şekil, ezerim çekil" notuyla paylaştı. Gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Doktorun paylaşımı, Zeynep Güneş'e yönelik eleştirilere karşı bir dayanışma mesajı olarak yorumlanırken, çok sayıda kullanıcı paylaşımı destekleyici ifadelerle yorumladı.
