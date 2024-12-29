Milanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazandı - Son Dakika
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Politika

Milanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazandı

Milanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazandı

Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, sandık çıkış anketlerine göre seçimi kazandı.

29.12.2024 21:56
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Hırvatistan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic kazandı.

Hırvatistan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'de sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, yüzde 51,48 oy alarak seçimi ilk turda kazandı. Milanovic'in en güçlü rakibi olan ve iktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) tarafından desteklenen Dragan Primorac'ın oy oranı ise yüzde 19,29 seviyesinde kaldı.

Anketlere göre sekiz adayın yarıştığı seçimde bağımsız aday Marija Selak Raspudic yüzde 8,84, Yapabiliriz! (Moemo!) hareketi tarafından desteklenen Ivana Kekin yüzde 8,33, bağımsız aday Tomislav Jonjic yüzde 3,99, Köprü (Most) hareketinin adayı Miro Bulj yüzde 3,48, DOMINO hareketinin adayı Branka Lozo yüzde 2,56 ve bağımsız aday Niko Tokic Kartelo ise yüzde 0,8 oranında oy aldı. Sonuçların resmi veriler ile onaylanması halinde Milanovic, Hırvatistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman'ın ardından cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanan ikinci lider olarak tarihe geçecek.

Hırvatistan Devlet Seçim Komisyonu (DIP) tarafından yayımlanan son verilere göre, seçimlere katılım yerel saatle 16.30 itibarıyla yüzde 36,09 seviyesinde kaldı. Hırvatistan'ın en popüler siyasetçisi olarak öne çıkan 58 yaşındaki Cumhurbaşkanı Milanovic, 2011-2016 yılları arasında başbakanlık yapmış, 2020 yılında ise cumhurbaşkanı seçilmişti. Seçim sürecinde Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen sol eğilimli siyasetçi, Hırvatistan'ın Ukrayna'daki savaşta taraf olmaması gerektiğini savunmasıyla biliniyor. Başbakan Andrej Plenkovic liderliğindeki Hırvatistan hükümetine yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Milanovic, iktidar partili politikacılar tarafından "Rusya yanlısı" olmak ve Hırvatistan'ın uluslararası imajını zedelemekle suçlanıyor. Milanovic ise Başbakan Plenkovic'i bir "diktatör" olmakla ve yolsuzlukla suçluyor. - ZAGREB

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazandı - Son Dakika

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