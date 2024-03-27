Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum\'da Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'un Horasan ve Pasinler ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, belediye başkan adaylarına destek istedi.

27.03.2024 16:49  Güncelleme: 16:54
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Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'un Horasan ve Pasinler ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, belediye başkan adaylarına destek istedi.

Beraberinde AK Parti MKYP Üyesi Fevzi Polat ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte Horasan ilçesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ilçe girişinde Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş, partililer ile yüzlerce araçlık bir konvoy karşıladı. Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak, belediye başkan adaylarına destek istedi. Horasan Fen Lisesi'ni de ziyaret eden Tekin, burada öğretmenlerle bir araya geldi.

"İki oyunuza talibiz; biri Recep başkana, bir tanesi Sekmen başkana"

Horasan'da vatandaşlara hitap eden Bakan Tekin, vatandaşlardan hafta sonunda yapılacak seçimlerde belediye başkan adayına destek vermelerini isteyerek, "Belediye başkanınızı seçeceksiniz. İçinizden birisi hizmet edecek, hizmet ederken de bakın belediye başkanları tek başına hizmet edemezler. Belediye başkanlarının mutlaka arkalarında destek alacak birilerinin olması gerekiyor. Diyorum ki belediye başkanlarına; ben seçilen belediye başkanlarımıza destek olacağımı ortaya koymak için buradayım. Recep kardeşimiz de milli eğitimle ilgili olarak benden Horasan'la ilgili taleplerde bulundu. Biz zaten bunların büyük kısmını yatırım programımıza almıştık. Burada bir kez daha zikredeyim. Mümtaz Turhan İlkokulu'nun ana binası depremden dolayı yeniden yapılmak üzere yıkılmıştı. Onu yatırım programımıza aldık inşallah. İkincisi Şerefiye Mahallemizde bulunan 16 derslikli Kurtuluş İlk ve Ortaokulu. Onu da inşallah yatırım programımıza aldık. O da hayırlı olsun. Üçüncüsü yine bu da planlamalarımızda vardı, açıklamak bugüne kısmetmiş. İnkılap İlkokuluna ek olarak 12 derslikli bir bina var Kazım Karabekir Mahallesi'nde. Onu da inşallah yatırım programımıza aldık. O da hayırlı olsun diyelim. Bir de yine başkanımızın verdiği notlardan ilçemiz İnönü Mahallesi'nde dört derslikli bir ilkokula ihtiyaç var. Onu da inşallah yatırım programımıza koyacağız. Böylece Horasan'a inşallah eğitim öğretim altyapısındaki bütün eksikleri gidermiş oluruz. Hayırlı uğurlu olsun. Recep başkanımızın yanında ikinci bir destekçisi, en önemli desteklerinden bir tanesi büyükşehir belediye başkanı olacak. Dolayısıyla Recep başkana vereceğiniz oylar kadar Mehmet Sekmen başkana vereceğiniz oylar da önemli. Biz sizden iki oyunuza talibiz; bir tanesini Recep Başkan'a, bir tanesi Sekmen başkana" diye konuştu.

Pasinler SKM'de vatandaşlara hitap etti

Bakan Tekin, daha sonra Pasinler ilçesine geçti. Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu ile birlikte SKM binasına geçen Bakan Tekin, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Tekin, "Pasinler'e yakışır bir biçimde seçimleri neticelendireceğiz inşallah. Kıymetli hemşehrilerim, şunun altını çizmemiz lazım. Türkiye gerçekten zor günlerden geçiyor. Bunları her gün televizyonlarda, haber programlarında, adaylarla ilgili tartışmalarda görüyorsunuz. Adaylar çıkıyorlar paralar dağıtıyorlar. Paralar dolu. Kaynağını kimse sormuyor. Nereden geliyor bunlar? Hepsi bu ülkenin kaynakları arkadaşlar. Yani sizin bizim ödediğiniz vergilerle, sizin bizim gelirimizden yapılan kesintilerle elde edilen paralar. Birileri bu paraları perişan ediyor, kendi aralarında dağıtıyorlar. Rant bölüşümünün içerisine girmişler. Ellerinde ne tür güçler varsa kullanarak Türkiye'de Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı zayıflatmaya çalışıyorlar. Bakın ben il il dolaşıyorum. Yani yaklaşık iki aydır sahadayım. Gittiğim her yerde yerli ve milli olmayan unsurlar bir araya gelmişler, başka partilerde birleşmişler. Başka kimlikler altında bir araya gelmişler" dedi.

Bakan Tekin ve beraberindekiler daha sonra ilçeden ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika

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