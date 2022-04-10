Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!

10.04.2022 15:15

Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı düşündüğü iddiası, gündeme bomba gibi düşmüştü. Millet İttifakı cephesinden konu hakkında ilk cevap geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Sayın Genel Başkanımız aday kriterlerini sıraladı. Elde bilgi olmadan böyle şeyler paylaşılmamalı" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı partileri AK Parti ve MHP'nin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olacağını sık sık yinelemesine rağmen, Millet İttifakı'nın bu konudaki sessizliği, merakları artırıyor. İttifakın adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Mansur Yavaş tartışmalarından sonra bu kez de Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la ilgili bomba bir iddia gündeme düştü. Millet İttifakı'nın Kılıç'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü öne sürüldü.

MİLLET İTTİFAKI CEPHESİNDEN İLK YANIT

Haşim Kılıç'la ilgili iddialara Millet İttifakı cephesinden ilk kez yanıt geldi. tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nin konuğu olan İYİ Parti Genel Sekreteri Hukukçu Uğur Poyraz, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsmi gündeme bomba gibi düşmüştü! Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk yanıt

"GENEL BAŞKANIMIZ ADAY KRİTERLERİNİ BELİRLEDİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Millet İttifakı'nın adayı" tanımına vurgu yapan Poyraz, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, katıldığı toplantı ve bütün açık alanlarda bu sürece ilişkin adayın temel kriterlerini belirledi. Yani biz 'İkinci bir Erdoğan vakası istemiyoruz' dedi. Bu Sayın Genel Başkanımızın cümlesi. '13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının adayı olacak' dedi.Son dönemlerde şöyle bir şey yapılmaya başlandı. İsimlerdeki popülerlik merkeze alınarak siyaset dizayn edilmeye başlandı. Bununla ilgili elinizde bir veri olmadan bir kulis üzerinden, kendi popülerliğinizi artırmak için bu tür yorumlar yapmamalı, açıklama yapılmamalı" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ BAŞBAKAN VE KABİNESİ YÖNETECEK"

Poyraz, İYİ Parti'nin içinden bir cumhurbaşkanı adayı isminin ortaya atılmamasının kendilerini rahatsız etmediğini belirterek, "Biz Türkiye'nin parlamenter sisteme geçileceğini bu sistem ile Türkiye'yi başbakan ve kabinesinin yöneteceğini biliyoruz. Bütün mücadelemizi bunu üzerine kuruyoruz. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç Ali Babacan açıkladı: Seçim dönemine girinceye kadar fikir beyan etmeyeceğiz Ali Babacan açıkladı: Seçim dönemine girinceye kadar fikir beyan etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Haşim Kılıç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi! - Son Dakika


Son Dakika
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:14 İstanbullulara kötü haber! Sıcaklık 12 derece birden düşecek
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:46 Yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! CHP, iptal için AYM'ye gidiyor
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 15:21:17. #1.12#
SON DAKİKA: Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement