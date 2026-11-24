AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, yeni binasında hizmet vermeye başlayan 25 Aralık Devlet Hastanesini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ve Başhekim Mehmet Doğan'ın eşlik ettiği ziyarette Çelikaslan, hastalar ve yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelikaslan, hastanenin 1967'den bu yana kentte hizmet verdiğini belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yeni binanın 458 yatak, 85 poliklinik odası ve 11 ameliyathaneyle hizmet verdiğini aktaran Çelikaslan, şunları kaydetti:

"25 Aralık'ta günlük ortalama 2 bin 500 hemşehrimiz poliklinik hizmeti alıyor. Böyle bir hastanede muayene odasından ameliyathaneye kadar her birimin imkanı, binlerce aileyi yakından ilgilendiriyor. Yeni binamızda 54 yoğun bakım yatağımız var. Düzenli tedaviye ihtiyaç duyan böbrek hastalarımız için 22 diyaliz cihazımız bulunuyor. Bütün bu imkanların bizim için anlamı, hemşehrilerimizin ihtiyaç duydukları tedaviyi kendi şehirlerinde, daha iyi şartlarda alabilmesidir."

Çelikaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık alanında yapılan yatırımların Gaziantep'e de yansıdığını belirterek, hastanenin yeni binasının kente ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.