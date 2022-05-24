Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi

24.05.2022 12:24
Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat, Doğu Anadolu Bölgesi'nde partisinin sosyal politikalar ile ilgili çalışmalarını yerinde gördü.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat, Doğu Anadolu Bölgesi'nde partisinin sosyal politikalar ile ilgili çalışmalarını yerinde gördü.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Tunceli, Bingöl, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş illerinde teşkilatları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat'ın Tunceli'de başlayan incelemeleri Muş'ta son buldu. İllerde sadece parti teşkilatıyla değil, sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelen Fırat, vatandaşlar ile sohbet etti.

Bölgede 6 ile yaptığı geziyle ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Fırat, "Ziyaret ettiğimiz illerde teşkilatımızın sosyal politikalar başkanlarıyla bir araya gelerek, sosyal politikalar hakkında il başkanlarıyla bilgi alışverişinde bulunduk. Hükümet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olduk. Engellilerimizi ve yaşlarımız hiçbir zaman unutmadık. Her zaman onların destekçisi olmaya devam ediyoruz. Geçmiş dönemde yaşlarımız ve engellilerimiz sokağa terk edilirdi. AK Parti hükümeti olarak yaşlılarımıza ve engellilerimize sahip çıkarak onlara daha güzel bir hayat yaşatmaya gayret gösterdik" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi
Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi
Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi
Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi

YORUMLAR
500
Ayrılıkçı Katalan lider Puigdemont, AP dokunulmazlığına geri kavuşacak Ayrılıkçı Katalan lider Puigdemont, AP dokunulmazlığına geri kavuşacak
Kaynak: İHA

İbrahim Halil Fırat, Milletvekili, Adıyaman, Fırat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi - Son Dakika


Son Dakika
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:47:27. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement