AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekli inceleme ve denetlemeleri yapmaktadır. Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü mili park alanına ilgili firma tarafından fiziki müdahalede bulunulmasından dolayı farklı zamanlarda üç kere yasal işlem yapmıştır, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur"

ANKARA - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekli inceleme ve denetlemeleri yapmaktadır. Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü mili park alanına ilgili firma tarafından fiziki müdahalede bulunulmasından dolayı farklı zamanlarda üç kere yasal işlem yapmıştır, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.

Gökcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Marmaris Kızılbük'te yapımı devam eden otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi. Gökcan, Akşener'in Marmaris Kızılbük koyu inşaatı devam eden otel ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Muğla Valiliği'ni suçladığını hatırlatarak, "Otel inşaat alanı Marmaris Milli Park alanı içerisinde kalmakla birlikte özel mülkiyet alanıdır. Otel CHP'li Marmaris Belediye Başkanlığınca ilk olarak 1987 yılında ruhsatlandırılmıştır. Son tadilat ruhsatı ise CHP'li Marmaris Belediye Başkanlığınca 28.10.2021 tarihinde verilmiştir. Otel inşaatı Marmaris Belediye Başkanlığı sorumluluk sınırları içerisinde yer almaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre ruhsat ve denetim makamı Marmaris Belediye Başkanlığı'ndadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre, Marmaris Belediyesi denetleme yetkisi de CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığındadır. Bununla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekli inceleme ve denetlemeleri yapmaktadır. Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü mili park alanına ilgili firma tarafından fiziki müdahalede bulunulmasından dolayı farklı zamanlarda üç kere yasal işlem yapmıştır, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. 23.05.2022 tarihinde yapılan denetimde inşaat sırasında çıkan malzemelerin bir kısmının denize akmış olduğu tespit edilmiştir. Kanun ve yönetmelik yükümleri doğrultusunda 24.05.2022 tarihinde 131 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. İnşaat alkanında yapılan patlatma ile ilgili olarak da 30.05.2022 tarihinde patlatma faaliyetleri durdurulmuştur" dedi.

Bakanlığın tüm yasal işlemleri yaptığını, para cezası verdiğini ve patlatmaları durdurduğunu belirten Gökcan, "Sayın Akşener, ÇED raporu gerekli değildir. Raporu hangi amaca göre verdiniz' diye ağır ithamlarda bulunmuştur. Şunu iyi bilmekidir ki, 'ÇED gerekli, değil' raporu veya ÇED raporu verilmesi inşaat ruhsatı verilmesi için yeterli ve gerekli bir şart değildir. ÇED gerekli değil raporunun verilmesi firmanın inşaatla ilgili yapacağı bir dizi faaliyet raporu ve çevreye uygun çalışacağına dair ilişkin dosyaya ifade etmektedir. Yoksa 'Sen istediğin gibi çalış, çevreye zarar ver' anlamında gelmemektedir. Sahanın birinci derece sorumlusu her zaman ruhsatı kesen, onayı veren Belediye Başkanlığı'dır" ifadelerini kullandı.

Asıl suçlunun otel inşaatına izin veren Marmaris Belediye Başkanlığı olduğunu aktaran Gökcan, "CHP'li Belediyeler önce ruhsatı veriyorlar, sonra bizi suçluyorlar. Suni gündem oluşturuyorlar ve algı yönetimi yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Gökcan şöyle konuştu:

" Menteşe Bayır'da Çimento Fabrikası'na ruhsat veren CHP'li Menteşe Belediyesi, Milas Mangalya Körfezi'nde turizm ve konut kompleksi ruhsat veren CHP'li Milas Belediyesi, Marmaris Kızılbük'te otel projesine ruhsat veren CHP'li Marmaris Belediyesi'dir. CHP'liler son dönemde 'geliyor gelmekte olan' sloganlarını, Muğla'da 'gidiyor gitmekte olan' şeklinde değiştirseler, sanırım gayet güzel olacak. Biz bu işin peşini asla bırakmayacağız. Kim çevreci, kim çevreye zarar veriyor hemşerilerimiz görecek. Sayın Akşener partimizi suçlayacağınıza yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde ve Marmaris Belediyesinde ittifak yaptıkları, ittifak ortağı CHP suçlasınlar, onlardan hesap sorsunlar."