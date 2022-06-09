AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi

09.06.2022 13:38

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekli inceleme ve denetlemeleri yapmaktadır.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekli inceleme ve denetlemeleri yapmaktadır. Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü mili park alanına ilgili firma tarafından fiziki müdahalede bulunulmasından dolayı farklı zamanlarda üç kere yasal işlem yapmıştır, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur"

ANKARA - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekli inceleme ve denetlemeleri yapmaktadır. Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü mili park alanına ilgili firma tarafından fiziki müdahalede bulunulmasından dolayı farklı zamanlarda üç kere yasal işlem yapmıştır, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.

Gökcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Marmaris Kızılbük'te yapımı devam eden otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi. Gökcan, Akşener'in Marmaris Kızılbük koyu inşaatı devam eden otel ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Muğla Valiliği'ni suçladığını hatırlatarak, "Otel inşaat alanı Marmaris Milli Park alanı içerisinde kalmakla birlikte özel mülkiyet alanıdır. Otel CHP'li Marmaris Belediye Başkanlığınca ilk olarak 1987 yılında ruhsatlandırılmıştır. Son tadilat ruhsatı ise CHP'li Marmaris Belediye Başkanlığınca 28.10.2021 tarihinde verilmiştir. Otel inşaatı Marmaris Belediye Başkanlığı sorumluluk sınırları içerisinde yer almaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre ruhsat ve denetim makamı Marmaris Belediye Başkanlığı'ndadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre, Marmaris Belediyesi denetleme yetkisi de CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığındadır. Bununla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekli inceleme ve denetlemeleri yapmaktadır. Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü mili park alanına ilgili firma tarafından fiziki müdahalede bulunulmasından dolayı farklı zamanlarda üç kere yasal işlem yapmıştır, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. 23.05.2022 tarihinde yapılan denetimde inşaat sırasında çıkan malzemelerin bir kısmının denize akmış olduğu tespit edilmiştir. Kanun ve yönetmelik yükümleri doğrultusunda 24.05.2022 tarihinde 131 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. İnşaat alkanında yapılan patlatma ile ilgili olarak da 30.05.2022 tarihinde patlatma faaliyetleri durdurulmuştur" dedi.

Bakanlığın tüm yasal işlemleri yaptığını, para cezası verdiğini ve patlatmaları durdurduğunu belirten Gökcan, "Sayın Akşener, ÇED raporu gerekli değildir. Raporu hangi amaca göre verdiniz' diye ağır ithamlarda bulunmuştur. Şunu iyi bilmekidir ki, 'ÇED gerekli, değil' raporu veya ÇED raporu verilmesi inşaat ruhsatı verilmesi için yeterli ve gerekli bir şart değildir. ÇED gerekli değil raporunun verilmesi firmanın inşaatla ilgili yapacağı bir dizi faaliyet raporu ve çevreye uygun çalışacağına dair ilişkin dosyaya ifade etmektedir. Yoksa 'Sen istediğin gibi çalış, çevreye zarar ver' anlamında gelmemektedir. Sahanın birinci derece sorumlusu her zaman ruhsatı kesen, onayı veren Belediye Başkanlığı'dır" ifadelerini kullandı.

Asıl suçlunun otel inşaatına izin veren Marmaris Belediye Başkanlığı olduğunu aktaran Gökcan, "CHP'li Belediyeler önce ruhsatı veriyorlar, sonra bizi suçluyorlar. Suni gündem oluşturuyorlar ve algı yönetimi yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Gökcan şöyle konuştu:

" Menteşe Bayır'da Çimento Fabrikası'na ruhsat veren CHP'li Menteşe Belediyesi, Milas Mangalya Körfezi'nde turizm ve konut kompleksi ruhsat veren CHP'li Milas Belediyesi, Marmaris Kızılbük'te otel projesine ruhsat veren CHP'li Marmaris Belediyesi'dir. CHP'liler son dönemde 'geliyor gelmekte olan' sloganlarını, Muğla'da 'gidiyor gitmekte olan' şeklinde değiştirseler, sanırım gayet güzel olacak. Biz bu işin peşini asla bırakmayacağız. Kim çevreci, kim çevreye zarar veriyor hemşerilerimiz görecek. Sayın Akşener partimizi suçlayacağınıza yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde ve Marmaris Belediyesinde ittifak yaptıkları, ittifak ortağı CHP suçlasınlar, onlardan hesap sorsunlar."

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi

YORUMLAR
500
CHP'li vekil TBMM'de Erzincan'ı konuştu, AK Partili vekil cevap verdi CHP'li vekil TBMM'de Erzincan'ı konuştu, AK Partili vekil cevap verdi AK Parti İl Başkanı Altınöz'den Aygün'e cevap AK Parti İl Başkanı Altınöz'den Aygün'e cevap
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:42 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:47 Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
17:16 Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 18:50:00. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Akşener'in otel inşaatına ilişkin açıklamalarına cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement