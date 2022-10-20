Milletvekili Güneş, TBMM'de safran hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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Milletvekili Güneş, TBMM'de safran hakkında bilgilendirme yaptı

20.10.2022 23:53
Milletvekili Güneş, TBMM'de safran hakkında bilgilendirme yaptı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, TBMM'de yaptığı konuşmada dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan safran ile ilgili bilgi verdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, TBMM'de yaptığı konuşmada dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan safran ile ilgili bilgi verdi.

Güneş, Safranbolu safranının Karabük ekonomisi için önemli bir yeri olduğunu, gramla alınıp satıldığını belirtti.

Safranın kendi ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarıya boyayabilme özelliğine sahip olduğunu ifade eden Güneş, "Tabiatın yüzünü kışa döndüğü, doğada yaşayan tüm canlıların dinlenme moduna girdiği bir dönemde, çiçeklerini açan ve hasadı yapılan safranı tanımak, tanıtmak, üretimini desteklemek son derece önemli bir görevdir" dedi.

Günümüzde safranın, yoğun olarak sadece Safranbolu ilçesinde üretildiğini kaydeden Güneş, "2000'li yıllara kadar safranın üretilmesi ve tanıtılması konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Ancak, 2000'li yılların başında sadece bir köyümüzde üretimi yapılan safran, İktidarımızın destekleriyle bugün itibariyle 79 dekar alanda safranın dikimi, üretimi ve hasadı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle, SOGEP ve Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün gayretleriyle başlatılan 'Llavanta Kokulu Safran Bahçesi' projesi safran üretimini geliştirmek ve devamlılığını sağlamak açısından oldukça önemlidir" diye konuştu.

İlk kez düzenlenen Safran Çalıştayının da hayırlı olmasını dileyen Güneş,

"Çalıştay süresince endemik bitki safranın tarihi geçmişi ve geleceğiyle ilgili olarak sunum yapacak akademisyen hocalarımıza da başarılar diliyorum. Safran soğanları 15 Ekim tarihi itibariyle ilk hasat çiçeklerini vermeye başlamıştır. Kasım ayının sonuna kadar safran hasadı devam edecektir. Safranın dikimini, üretimini ve hasadını yapan çiftçilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Güneş, safranın tarımsal üretiminin yanı sıra turizm cazibesiyle de önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu aktararak şunları söyledi: "Bu yıl ki safran ekiminin başlamasından hasadına kadar geçen kırk günlük sürede, özellikle lavanta kokulu safranların mevsiminde oluşturacağı görsel şöleni ve bitkinin nasıl yetiştirildiğini yerinde görebilmek için ülke içinden ve ülke dışından yerli ve yabancı binlerce turist beklenmektedir." - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Milletvekili Güneş, TBMM'de safran hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika

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