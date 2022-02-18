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Milletvekili Kahtalı, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi - Son Dakika

Milletvekili Kahtalı, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi

18.02.2022 17:43
Milletvekili Kahtalı, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, dünyada enerji sektöründe büyük sıkıntılar yaşandığına değinerek, "Dünyada, özellikle enerji sektörüne büyük sıkıntılar var" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, dünyada enerji sektöründe büyük sıkıntılar yaşandığına değinerek, "Dünyada, özellikle enerji sektörüne büyük sıkıntılar var" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, teşkilat üyeleri ile birlikte parti il binasında düzenlenen halk günü programında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi. AK Parti'nin düzenlemiş olduğu halk gününde konuşan Milletvekili Kahtalı, " Partimizin her hafta Cuma günü yaptığı Halk Günü vesilesiyle bugün bizler görevliyiz. Her hafta bir arkadaşımız burada sizlerle beraber oluyor. Malatyalı hemşerilerimizin sıkıntılarını dinliyor, çözüm olabilecek bir şey varsa gücümüzün yettiğinde ne varsa bunu yapmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı. Son dönemlerde pandemi kaynaklı yaşanan sıkıntılar için hükumet olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kahtalı, "Şuanda biraz pahalılık var. Elektrikte ve doğalgazda vatandaşlarımızın bir serzenişleri var. Haklılar bunun için de hükümet olarak elimizden geleni yapacağız. Son dönemlerde özellikle pandemiden kaynaklı yaşamış olduğumuz ekonomide durağanlığa, sıkıntıya girdik. Bu süreci de atlatacağız. Dolar 18 liraya kadar çıktı. Ama Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve sağlam altyapımız sayesinde doları belli bir seviyeye getirdik. Cumhurbaşkanımız geçen gün açıkladı. 2 Milyon haneye yapmış olduğumuz yardımı 4 milyon haneye çıkartacağız. İnşallah bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatmış olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Milletvekili Kahtalı, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi
Milletvekili Kahtalı, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi
Milletvekili Kahtalı, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi
Milletvekili Kahtalı, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi

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Hakan Kahtalı, Milletvekili, Malatya, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Kahtalı, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi - Son Dakika


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