Milletvekili Kırcalı: "Başaramayacaklar" - Son Dakika
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Milletvekili Kırcalı: "Başaramayacaklar"

19.04.2022 09:49
Milletvekili Kırcalı: "Başaramayacaklar"

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini yaşadık.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini yaşadık. Peki, girişimler bitti mi? Hayır, bitmedi hala operasyon yapmak istiyorlar. Doların, euronun üzerinde oynayarak Türkiye'yi sıkıştırmak istiyorlar. Ne kadar oynarlarsa oynasınlar başaramayacaklar" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile birlikte Kamlık Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yaptı. Milletvekili Kırcalı ve Başkan Özdemir iftar öncesi vatandaşlar ile sohbet etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kamlık Mahallesi'ndeki birlik ve beraberliğin takdire şayan olduğunu belirterek, "Mahalle sakinleri ile göstermiş olduğunuz birlik ve beraberlik her zaman daim olsun. Sizler böyle dimdik ve birlikte olduğunuz sürece sizleri kimse yıkamaz. Havza Belediyesi olarak Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarda bizlere destek olan Milletvekilimiz Sayın Orhan Kırcalı'nın şahsında tüm milletvekillerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise Ramazan ayının mübarek ikliminde bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sizleri ve sizlerin birlik ve beraberliğini gördük, mutlu olduk. Malumunuz ülkemize çeşitli tarihlerde birçok kez saldırdılar ve son olarak 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini yaşadık. Peki, girişimler bitti mi? Hayır, bitmedi hala operasyon yapmak istiyorlar. Doların, euronun üzerinde oynayarak Türkiye'yi sıkıştırmak istiyorlar. Ne kadar oynarlarsa oynasınlar başaramayacaklar. Bu akşam burada ki birlik ve beraberlik bunu gösteriyor. Allah'ın izniyle biz bir ve beraber olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok."

Milletvekili Kırcalı, Başkan Özdemir ve beraberindekiler tarihi Kamlık İlkokul binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundular. - SAMSUN

Milletvekili Kırcalı: Başaramayacaklar
Milletvekili Kırcalı: Başaramayacaklar
Milletvekili Kırcalı: Başaramayacaklar
Milletvekili Kırcalı: Başaramayacaklar
Milletvekili Kırcalı: Başaramayacaklar

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Fetullahçı Terör Örgütü, Orhan Kırcalı, Milletvekili, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Kırcalı: 'Başaramayacaklar' - Son Dakika


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