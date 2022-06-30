Milletvekili Tutdere'den hak ihlalleri açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Tutdere'den hak ihlalleri açıklaması

30.06.2022 17:04
Milletvekili Tutdere'den hak ihlalleri açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Türkiye'de yaşanan hak ihlalleri ve adaletsizlikleri gündeme taşıdı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Türkiye'de yaşanan hak ihlalleri ve adaletsizlikleri gündeme taşıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grubu adına konuşan Milletvekili Tutdere, "Türkiye'de adalet yürüyüşünü başlatan bir parti olarak kolluk da dahil herkesin hukuka, kanunlara ve nizamlara uygun davranmasını talep ediyoruz.

Kolluk kuvvetleri zaman zaman uygulamada çok ciddi hatalar yapmaktadır. Benim seçim bölgem olan Adıyaman'da 2 yıldan beri, özellikle birtakım siyasi soruşturmalarda kolluk kuvvetleri şüphelilerin bütün anayasal haklarını ortadan kaldıracak uygulamalara imza atıyor. Ne yapıyor? Keyfi olarak gözaltı sürelerini uzatıyor. Şüphelilerin müdafileri ile görüşmelerine engeller çıkarılıyor, istisna olan gözaltı sürelerinin uzatılması ilkesini kural haline getirmiş bulunmaktadırlar. Özellikle şüpheliler üzerinde baskılar oluşturmak suretiyle şüphelilerin avukatlarıyla, müdafileriyle görüşmeleri engellenmek suretiyle iradeleri sakatlanmakta, hukuka aykırı bir sürü delilin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedirler. Biz daha önce bu konuda defalarca Adalet Komisyonu'nda iktidara da Adalet Bakanlığı'na da çağrı yaptık. Ancak gelinen noktada Adalet Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın bu tür kanunsuzluğa ve hukuksuzluğa imza atan kolluk kuvvetleri hakkında herhangi bir soruşturma yapmadığını görmekteyiz. Hukuk dışı uygulamalar ülkemizin demokrasisine ve hukukuna darbe vurmaktadır. İktidar meclise çok sayıda reform paketi getiriyor, bir sürü düzenleme yapıyoruz. Yasalarımızda temel hakları ve özgürlükleri koruyacak çok sayıda düzenleme var. Ancak, kraldan çok kralcı geçinen birtakım kolluk kuvvetleri veya uygulayıcılar, yanlış uygulamalarla bu tür şeyleri tuzla buz etmektedirler.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletsizlik, hukuksuzluk ve kanunsuzluk kimden, nereden gelirse gelsin, kime gelirse gelsin dili, rengi fikri, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, biz haksızlığın ve hukuksuzluğun her zaman karşısında olacağız. Hukuk önünde herkesin hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de adalet yürüyüşünü başlatan bir parti olarak kolluk da dahil herkesin hukuka, kanunlara ve nizamlara uygun davranmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Balıkesir'de hayırsever kardeşler annelerinden kalan evi Yardım Sevenler Derneğine bağışladı Balıkesir'de hayırsever kardeşler annelerinden kalan evi Yardım Sevenler Derneğine bağışladı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere'den hak ihlalleri açıklaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:28 Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:18:09. #1.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Tutdere'den hak ihlalleri açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement