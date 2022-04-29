Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi

29.04.2022 11:46
Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnaflarla bir araya geldi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnaflarla bir araya geldi.

Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan esnafları tek tek ziyaret eden Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnafların sorularını dinleyerek taleplerini ise not aldı.

Esnafların zor bir süreçten geçtiğini ve güçlükle ayakta durduğunu dile getirdi.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyleyen Milletvekili Tutdere, et fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek, kasapların kuyumcunun altını tarttığı gibi eti tartmaya başladığını vatandaşların artık zamlara dayanacak gücü kalmadığını vurguladı. - ADIYAMAN

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Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi - Son Dakika


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