Milletvekillerinden Barış ve Nafaka Çağrısı - Son Dakika
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Milletvekillerinden Barış ve Nafaka Çağrısı

04.06.2026 17:01
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Dindar barış için acil adımlar atılması gerektiğini vurgularken, Ayan nafakada hukuksuzluğa tepki gösterdi.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar ile Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van Milletvekili Dindar, çevresinde savaşların ve çatışmaların sürdüğü Türkiye'de suhulet ve barış ortamına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında emek veren herkese teşekkür eden Dindar, "Ülkemize barış iklimini, kardeşlik hukukunu ve demokratik bir siyasal kültürü getirmek için elimizi çabuk tutmalıyız. Süreç uzadıkça kamuoyunda hayal kırıklığı derinleşmektedir. Büyük umutlarla verilen sözler yerine gelmedikçe halkın nazarında sürecin aktörlerine duyulan güven de azalmaktadır." diye konuştu.

Şanlıurfa Milletvekili Ayan, Anayasa Mahkemesinin (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etmesine tepki gösterdi.

Türkiye'de "süresiz nafaka olmadığını" ileri süren Ayan, "Nafaka kadınların ak sütü kadar, ana sütü kadar helaldir. Yıllarca mücadele eden, emek veren kadınların bu şekilde Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu hukuksuz bir kararla gasbedilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Biz, bunun için direnmeye, bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz kadınlar, 'Bu konu bitti' demeden bunun bitmeyeceğini ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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