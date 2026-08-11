Milli Dayanışma Yasası TBMM'de Onaylandı - Son Dakika
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Milli Dayanışma Yasası TBMM'de Onaylandı

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Milli Dayanışma Kanunu, TBMM'de 467 oyla kabul edildi; rekor oylama gerçekleşti.

AYKUT YILMAZ/OĞUZHAN SARI- Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulunda "rekor" sayıda oyla yasalaştı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, düzenleme, 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser", 2 "mükerrer" oyla kabul edildi.

AK Parti'den 268, DEM Parti'den 55, MHP'den 44, Yeni Parti'den 35, CHP'den 29, Yeni Yol Partisi'nden 16, Bağımsızlardan 7, HÜDA PAR'dan 4, TİP'ten 3, EMEP ve DBP'den 2'şer milletvekili "kabul" oyu kullandı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile birlikte "kabul" oyu veren milletvekili sayısı 467'ye ulaştı.

Meclis İçtüzüğü gereği oy kullanamayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın dışında oylamaya katılmayan milletvekili sayısı, CHP'den 14, AK Parti'den 8, MHP'den 1, Yeni Parti'den 2, Yeni Yol Partisi'nden 1, DEM Parti'den 1 ve Bağımsızlardan 2 olarak kayıtlara geçti.

İYİ Parti'deki 29 milletvekilinin tümü, Yeni Parti'den 54, CHP'den 2, Demokrat Parti'den 1 ve Bağımsızlardan 1 milletvekili olmak üzere toplam 87 milletvekili "ret" oyu kullandı.

Oylamadaki 7 "çekimser" oyu ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve 3 Yeniden Refah'lı milletvekili ile Yeni Yol Partisi'nden 3 milletvekili kullandı.

Öte yandan oylamada 2 milletvekilinin mükerrer oy kullandığı belirlendi.

TBMM Genel Kurulu Anayasa'da başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verebiliyor ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamıyor.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Dayanışma Yasası TBMM'de Onaylandı - Son Dakika

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