Milli Eğitim Bakanı Erzurum'da Cami Açılışına Katıldı ve Okul Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Erzurum'da Cami Açılışına Katıldı ve Okul Ziyaretleri Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Erzurum\'da Cami Açılışına Katıldı ve Okul Ziyaretleri Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde Hacı Fakirullah Hoca Camii'nin açılışına katıldı ve ardından Kayakyolu İlkokulu ve Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, öğrencilerle bir araya gelerek sergi açılışını yaptı, çalışmaları inceledi ve bayrak törenine katıldı. Ayrıca, Üretken Akademi'de eğitim gören öğrencilere başarı sertifikası verilmesi etkinliğine katılan Bakan Tekin, öğrencilerin projelerini dinledi ve fotoğraf çekildi.

08.03.2024 18:42  Güncelleme: 18:44
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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde kent merkezinde cami açılışına katıldı ve okul ziyaretleri yaptı.

İlçe gezilerinin ardından şehir merkezine geçen Bakan Tekin, yapımı yeni biten Hacı Fakirullah Hoca Camii'nde cuma namazını kıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Kayakyolu İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin daha sonra Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesine geçti. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan korosundan, Erzurum türküleri dinleyen Bakan Tekin zaman zaman onlara eşlik etti. Bakan Tekin okulda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen serginin açılışını yaptı ve davetlilerle birlikte eserleri tek tek gezdi. Ardından resim ve heykel atölyelerinde öğrencilerle görüştü, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Tekin, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı. Daha sonra Bilim Erzurum'da da Üretken Akademi'de eğitim gören öğrencilere başarı sertifikası verilmesi etkinliğine katılan Bakan Tekin, projeleri öğrencilerden dinledi ve onlarla fotoğraf çekildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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