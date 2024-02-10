Milli Eğitim Bakanı Erzurum'da STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Erzurum'da STK temsilcileriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Erzurum\'da STK temsilcileriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Erzurum'da bir dizi temaslarda bulunan Bakan Tekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

10.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:38
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

İki gündür Erzurum'da bir dizi temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Palandöken Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi ait sosyal tesislerde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda buluştu.

Toplantıya AK Parti Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Başkanı İbrahim Küçükoğulu ve STK temsilcileri katıldı.

Bakan Yusuf Tekin, "Şehrimizin beklentilerine cevap verecek, sorunlarını giderecek, bu şehrin eğitimden turizmine, ticaretten çehresine kadar birçok alanda şehrimizin önünde yeni bir ufuk ve vizyon çizecek bir döneme hep birlikte adım atıyoruz. Yaptığımız işlerde mutabakata varmamız ve birbirimize kulak vermemiz bu güzel ülkenin ve şehrimizin geleceği için ehemmiyet arz ediyor. Memlekete hizmet etme anlayışını taşıyan her kurum, kuruluş ve kişiye ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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