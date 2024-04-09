Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum\'da ziyaretlerde bulundu

Uşak'ta Vali Ergün ve Heyeti Şehitlik Ziyaretinde Bulundu

Uşak Valisi Turan Ergün ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı arife gününde şehitliği ziyaret ederek dualar etti. Ziyarete Uşak protokolünden birçok isim katıldı. İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi. Vali Ergün ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını gezerek karanfil bıraktı.