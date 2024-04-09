Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum\'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a gelen Tekin, beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Fatma Öncü, Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Burada çiçekle karşılanan Tekin, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sekmen'e "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Bakan Tekin, burada bir süre Sekmen ve partililerle sohbet etti.
Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Tekin, partililerle toplantı yaptı.
Toplantı basına kapalı gerçekleşti.
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Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler geçirmenizi temenni ediyor.
Uşak Valisi Turan Ergün ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı arife gününde şehitliği ziyaret ederek dualar etti. Ziyarete Uşak protokolünden birçok isim katıldı. İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi. Vali Ergün ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını gezerek karanfil bıraktı.
Adıyaman Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Tutdere, yeni meclis üyeleriyle tek tek tokalaşarak yeni dönemin Adıyaman için hayırlı olması dileğinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında Van'daki mazbata krizi sonrası yaşanan olaylara değindi. Bahçeli, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için çok sert ifadeler kullanarak mazbatanın verilmesini skandal olarak nitelendirdi ve Türk milletinin teröre karşı duracağını vurguladı.
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevgi, mutluluk ve kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın sevincini paylaştı.
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