Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması

03.07.2022 15:22
Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül'deki öğretmen atamasına ilişkin, "Okul öncesi, mesleki eğitim, matematik, özel eğitim ve diğer branşlara önem veriyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül'deki öğretmen atamasına ilişkin, "Okul öncesi, mesleki eğitim, matematik, özel eğitim ve diğer branşlara önem veriyoruz. 99 alanda öğretmen alımı yapacağız." dedi.

Özer, Kanal 7 televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze kararlı bir şekilde tamamlandığını, bu konuda büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Özer, tatillerinin olmadığını, yeni eğitim dönemine ilişkin hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Özer, İstanbul'da tüm okul yöneticileriyle gerçekleştirdikleri değerlendirme toplantısı ile yeni dönemin başlangıcını yaptıklarını, toplantılara Ankara ve İzmir ile devam edeceklerini, hazır şekilde öğrencileri karşılayacaklarını aktardı.

1 milyona yakın öğrenci yaz okuluna başvurdu

Öğrencileri yıl içinde yardımcı kaynaklarla desteklediklerini, tatil dönemi için de ilk defa bakanlık olarak yaz okullarını açmaya karar verdiklerini anlatan Özer, şunları söyledi:

"Tam bir ders formatında değil de öğrencilerin güzel vakit geçirebilecekleri, bilim, sanat, kültür, matematik ve yabancı dille kendilerini geliştirebilecekleri mekanizmaları devreye aldık. Yaz okulları açıldı, kayıtlar bitti. Bilim ve sanat merkezlerini, bu merkezlerin öğrencileri dışındaki öğrencilere açtık. Yaklaşık 105 bin 856 öğrencimiz buraya başvurmuş. Matematiğe önem veriyoruz. İlk defa üretmiş olduğumuz yaklaşımları bu yaz okulunda uygulayacağız. İngilizceye ilişkin de yeni yaklaşımları kullanacağımız yaz okullarını açtık. Matematik yaz kurslarına 414 bin 731, İngilizce yaz kurslarına 327 bin 104, destekleme ve yetiştirme kurslarına da 140 bin öğrenci kayıt yaptırdı. Toplam 987 bin 691 öğrencimiz yaz okullarına başvurdu."

En fazla okul öncesi öğretmeni atanacak

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan eylül ayında yapılacak 20 bin öğretmen atamasına ilişkin soru üzerine, atama takviminin yayımlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 20 yılda eğitim konusunda ciddi fedakarlık yapıldığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Okul öncesi, mesleki eğitim, matematik, özel eğitim ile diğer branşlara önem veriyoruz. 99 alanda öğretmen alımı yapacağız. Öğretmen alımında en büyük ağırlığı okul öncesine vereceğiz. Okul öncesi eğitimde seferberlik başlattık. 7 bin 503 okul öncesi, 2 bin 223 sınıf, 1250 özel eğitim öğretmeni, 1218 din kültürü ve ahlak bilgisi, 1004 adet de ilköğretim matematik öğretmeni alacağız. İlk 5 bu şekilde. Adaylarımıza başarılar diliyorum."

İstanbul'un öğrenci sayısı en fazla il olması bakımından, buradaki okul yatırımlarına ve öğretmen atamalarına ayrıca önem verdiklerini belirten Özer, "Son iki atamada 10 bin öğretmeni İstanbul'a verdik. Bu atamada da yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'un çok daha güçlü olmasını istiyoruz. Okul öncesinde de ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 3 bin yeni anaokulunun 1000 tanesini İstanbul'a vereceğiz." diye konuştu.

Okul öncesi eğitimin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Özer, 3 bin yeni okulun ihale sürecinin tamamlandığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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