Milli Eğitim Bakanı Tekin, Batman Valiliğinde Eğitim Yatırımlarını ve Okul İhtiyaçlarını Ele Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Batman Valiliğinde Eğitim Yatırımlarını ve Okul İhtiyaçlarını Ele Aldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Batman Valiliğinde Eğitim Yatırımlarını ve Okul İhtiyaçlarını Ele Aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Batman'da Valiliği ziyaret etti. Görüşmede kentin eğitim alanındaki mevcut durumu, devam eden yatırımlar, okulların ihtiyaçları ve kent genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Ziyarete AK Parti ve MHP il başkanları ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Batman Valiliğini ziyaret ederek kentte yürütülen eğitim yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Batman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Batman Valiliğini ziyaret etti. Valilik girişinde karşılanan Bakan Tekin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Burada gerçekleştirilen görüşmede Batman'ın eğitim alanındaki mevcut durumu, devam eden yatırımlar, okulların ihtiyaçları ve kent genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Bakan Tekin'e ziyaretinde AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı ve AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen eşlik etti.

Ziyarete ayrıca AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin katıldı.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, AK Parti, Politika, Batman, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin, Batman Valiliğinde Eğitim Yatırımlarını ve Okul İhtiyaçlarını Ele Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı İşte 38 günde toplanan para Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı Suçlamanın detayı belli oldu İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde dünyaya sesleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde dünyaya sesleniyor
12:38
KAP geldi İşte Osimhen’in yedeği
KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 13:13:01. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin, Batman Valiliğinde Eğitim Yatırımlarını ve Okul İhtiyaçlarını Ele Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement