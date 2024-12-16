Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Bütçe Açıklaması

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Protokol yaptığımız sivil toplum örgütlerine bakanlığımız bütçesinden para aktarıldığını iddia eden varsa çarpıtmadır. Biz sizin belediyeleriniz gibi merkezi bütçeden ayrılan paralarla konser yapmıyoruz. Biz tamamen eğitim öğretim için kullanıyoruz. Bir tek kuruş başka bir yere para aktarmadık" dedi.

Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin para aktarmasına ilişkin soruya cevap verdi.

Tekin sivil toplum örgütlerine bakanlık bütçesinden para aktarılmasına ilişkin soruya, "Bakanlığımız 2024 bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara transferler 5 milyar 895 milyon civarında ödeme var. UNESCO gibi uluslararası kuruluşlara bakanlığımız bütçesinde yaptığımız ödemeler var. Türkiye Maarif Vakfı'nın yurtdışında bayrağımızı dalgalandırdığı okullar için yaptığı masraflar, inşa masrafları, personel giderleridir. Onun dışında başka bir ifade yoktur. Buna rağmen protokol yaptığımız sivil toplum örgütlerine bakanlığımız bütçesinden para aktarıldığını iddia eden varsa çarpıtmadır. Biz sizin belediyeleriniz gibi merkezi bütçeden ayrılan paralarla konser yapmıyoruz. Biz tamamen eğitim öğretim için kullanıyoruz. Bir tek kuruş başka bir yere para aktarmadık" dedi. - ANKARA