Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehitliği ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da şehitliği ziyaret ederek mezarlara kırmızı karanfil bıraktı dua etti.

Beraberinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile şehitliğini ziyaret eden Bakan Tekin, şehit mezarlarına tek tek kırmızı karanfil bıraktı. Kuran-ı kerim okunmasının ardından dua edildi. Bakan Tekin şehitlik ziyaretinde bulunan şehit yakınlarıyla da bir süre sohbet etti. - ERZURUM