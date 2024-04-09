Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, anne ve babalar öncelikle birbirimizle, aile büyüklerimizle, akraba ve komşularımızla hürmetle bayramlaşalım, kırgınlıkları ve küskünlükleri bertaraf edelim, aramızdaki muhabbet ve sevgiyi çoğaltalım" ifadesine yer verdi.

Bakan Tekin, mesajında, bir huzur iklimi olan mübarek ayın ardından kardeşlik, esenlik ve barış esintisinin yayılarak zamanı ve mekanı kuşatacağı Ramazan Bayramı'na girildiğini anımsattı.

Her zaman olduğu gibi bu bayramın da memleketin, mahallelerin ve ailelerin birlik ve beraberliğini kuvvetlendireceğini vurgulayan Tekin, mesajında şunları belirtti:

"Bu vesileyle hepimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, anne ve babalar öncelikle birbirimizle, aile büyüklerimizle, akraba ve komşularımızla hürmetle bayramlaşalım; kırgınlıkları ve küskünlükleri bertaraf edelim, aramızdaki muhabbet ve sevgiyi çoğaltalım. Bu bayramı da hastalarımızın, yaşlılarımızın ve kimsesizlerin bayramı yapalım. Yeryüzündeki kötülüklere karşılık sevgiyi, saygıyı, şefkati ve vefayı bütün aleme yaymak için direnen, umut ve azimle çalışan herkese bir hediye olan bu bayramın esenlik getirmesini temenni ediyorum. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin tek tek mübarek Ramazan Bayramlarını kutluyor, sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara erişmemiz temennisiyle aziz milletimi muhabbetle selamlıyorum."