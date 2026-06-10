Bakan Tekin: LGS'ye 1 milyondan fazla aday katılacak; cuma günü idari izin - Son Dakika
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Bakan Tekin: LGS'ye 1 milyondan fazla aday katılacak; cuma günü idari izin

10.06.2026 11:06
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 13 Haziran Cumartesi yapılacak LGS sınavına 1 milyon 22 bin 658 adayın katılacağını duyurdu. Sınav hazırlıkları için cuma günü idari izin verildiğini, öğrencilere ilk kez beslenme paketi sunulacağını ve sınav tarihinin Milli Takım maçı nedeniyle bir gün öne alındığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin, "Hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız." dedi.

Tekin, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AA muhabirinin LGS sınavına ilişkin sorularını yanıtladı.

Sınavın A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçı nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığının belirtilmesi üzerine Tekin, "Bizler de çocuklarımız da veliler de Milli Takımımızla beraber o heyecanı yaşamak istiyorlardı. Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı, maç programı belli değildi. Böyle bir tevafuk oldu. Biz de çocuklarımız aileleriyle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önceye aldık sınavı. Pazar günü olacak olan sınav, cumartesi günü olacak. İnşallah Milli Takımımız da güzel bir sonuç alır, çocuklarımızın da sınavları çok iyi geçer. Hepsine başarılar diliyorum, hepsine kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

12 Haziran Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Biz sınavın gerçekleştirildiği okullarda pazar günü sınav olduğunda cumartesi belli hazırlıklar yapıyorduk. Şimdi de bir önceki gün o hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız. Öğrencilerimiz o gün dinlenmiş olurlar, öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz çocuklarıyla ilgilenmiş olur diye düşündük." diye konuştu.

Merkezi sınava başvuru sırasında velileri tarafından talepte bulunulan öğrencilere, sınavlar arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su içeren beslenme paketi verileceğini belirten Bakan Tekin, "Beslenme paketinin içinde ne olacağını önceden açıkladık ki olur ya çocukların içinde, buna alerjisi olanlar bulunabilir ya da 'çocuğumun yemesini istemiyorum' diyen veliler olabilir diye. Aldığımız talebe göre, 'istiyorum' diyen öğrencileri bir sınıfa, 'istemiyorum' diyenleri başka sınıfa aldık ki birbirinden görüp de canı çeken olabilir. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı bina veya salonlarda sınava girecek. Ama tamamına yakını, yüzde 91'i talep etti. Dolayısıyla öğrencilerin yüzde 91'ine bu yıl ilk kez beslenme paketi verilecek." açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin, her sınavdan önce olduğu gibi İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetten yetkililerin de yer aldığı sınav koordinasyon kurullarının toplandığını, hazırlıkların yapıldığını ve tedbirlerin bir kez daha gözden geçirildiğini anlattı.

1 milyon 22 bin 658 aday katılacak

Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS merkezi sınavının tarihi, aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı ile oynayacağı müsabakanın bitiş saatinin, sınav başlangıç saatiyle çakışması nedeniyle bir gün öne alınmıştı.

Bu doğrultuda merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin: LGS'ye 1 milyondan fazla aday katılacak; cuma günü idari izin - Son Dakika

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