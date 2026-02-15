Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
Politika

Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri Başlıyor

Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri Başlıyor
15.02.2026 15:39
TBMM'de bu hafta Milli Parklar Kanunu teklifi görüşülecek, yeni düzenlemeler ve yaptırımlar gelecek.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri gerçekleştirilecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklife göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Söz konusu kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek. Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu salı günü Hazar Derneği ile internet kafeciler esnaf odalarını dinlemek üzere toplanacak. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ise çarşamba günü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu dinleyecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

