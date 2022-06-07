Bakan Akar: Ukrayna'daki Tahıl Yüklü Gemilerle İlgili Epey Bir İlerleme Sağlandı - Son Dakika
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Bakan Akar: Ukrayna'daki Tahıl Yüklü Gemilerle İlgili Epey Bir İlerleme Sağlandı

07.06.2022 12:03
Bakan Akar: Ukrayna'daki Tahıl Yüklü Gemilerle İlgili Epey Bir İlerleme Sağlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Rusya, Ukrayna ve BM ile görüşüyor, sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, " Rusya, Ukrayna ve BM ile görüşüyor, sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.

Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı'nda dün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanlığı, Akar'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtları bugün internet sitesinde yayınladı.

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışlarına yönelik çalışmalara ilişkin soru üzerine Akar, dünyanın birçok bölgesindeki insanların gıdaya ulaşımı açısından bunun önemli bir konu olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu konudaki çabalarına vurgu yapan Akar, 'Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya, Ukrayna ve BM ile görüşüyor, sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

"HUDUTLARIMIZIN VE VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyona yönelik soru üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz, ilkeli davranıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde olabildiğince ilkeli, açık, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun davranıyoruz. Diyoruz ki biz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Bizim derdimiz bu. Hudutlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınırlarımızda herhangi bir şekilde bir oluşumu istemiyoruz. Buna 'terör koridoru', 'terör oluşumu', ne denirse denilsin. Nitekim 2016'dan itibaren başlandı ve terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik."

"MİLLETİMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ"

'Terörist neredeyse hedef orası' anlayışıyla artan şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor" dedi.

Bakan Akar: Ukrayna'daki Tahıl Yüklü Gemilerle İlgili Epey Bir İlerleme Sağlandı
Bakan Akar: Ukrayna'daki Tahıl Yüklü Gemilerle İlgili Epey Bir İlerleme Sağlandı

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Kaynak: ANKA

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