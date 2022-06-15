Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

15.06.2022 21:42

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmelerine devam ediyor. NATO Karargahı'nda Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Karadağ Savunma Bakanı Rasko Konjevic ve Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüşen Akar daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı belirtildi.

(İHA)

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

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