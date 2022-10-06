Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirlerin değerlendirildiği görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyetin de ifade edildiği bildirildi.
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