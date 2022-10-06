Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Esir takası kadar tahıl olayını da gübreyi de önemsiyoruz'

Kaynak: AA

Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Son Dakika

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