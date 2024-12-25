Milli Savunma Bakanı Güler: \'Suriye\'deki Gelişmeleri Anında Paylaşıyoruz\'

Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Suriye'deki her bir gelişmeyi anında paylaşıyoruz" dedi.

Bakan Güler, TBMM'deki AK Parti grup toplantısına katıldı. Güler, toplantı öncesinde gazetecilerin Suriye'deki gelişmeleri sorması üzerine, "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizlere paylaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda bilmediğiniz hiçbir şey yok. Olursa memnuniyetle sizinle paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.