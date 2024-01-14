Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör saldırılarına yönelik TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek.
Alınan bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.
Genel Kurul, Meclis İç Tüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında doğrudan Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in terör saldırılarına yönelik bilgilendirmesi ile başlayacak, ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.
Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, terörün lanetlendiği ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin vurgulandığı TBMM Başkanlık tezkeresinin okunup oylanması planlanıyor.
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı TBMM'yi bilgilendirecek - Son Dakika