Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Gurbanov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni de hazır bulundu" denildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını Kabul Etti - Son Dakika
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