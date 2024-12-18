Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Gurbanov ve heyetini bakanlıkta kabul etti. Toplantıda Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni de yer aldı.

18.12.2024 17:08  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Aqil Gurbanov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Gurbanov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni de hazır bulundu" denildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Kemal Yeni, Azerbaycan, Orgeneral, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:46:54. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.