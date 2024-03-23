Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt\'ta vatandaşlarla bir araya geldi ve şehit polis memuru Serkan Saka\'nın ailesini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi, şehit polis memuru Serkan Saka'nın ailesini ziyaret etti.
Bakan Güler, Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Demirözü Kaymakamlığına gelişinde ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar tarafından karşılanan Güler, onlara hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Güler, 2015 yılında Bitlis'te şehit düşen polis memuru Serkan Saka'nın evini ziyaret etti. Güler, ziyarette şehit polis Saka'nın annesi Songül Saka ve kardeşleriyle sohbet etti.
Bayburt merkezde vatandaşlarla sohbet ederek, esnafa ziyarette bulunan Bakan Güler daha sonra Aydıntepe ilçesine geçti. Aydıntepe Kaymakamlığını da ziyaret eden Güler, ilçedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu. - BAYBURT
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi öncesi alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, "Temmuz ayında emekliler için yeni adımlar atılacak" dedi.
CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın Bademli'deki inşaatında kaçak yapı tespit edildi ve ceza kesildi. İYİ Parti Bursa İl Başkanı, bu durumu eleştirerek adayın Mudanya'yı yönetmeye talip olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Dağ, seçim yaklaştıkça Özel'in sevgisinin artacağını belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yaşlı ve engelli vatandaşlar için çeşitli projeler hayata geçireceklerini açıkladı. Evde Destek Projesi, Hasta Yakınları Konuk Evi, Mola Evi gibi projelerle yaşlılara ve engellilere destek olunacak.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzelbağ ve Yenigöl mahallelerinde düzenlenen iftarlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal, çocuklar için yapılan hizmetler ve teknolojinin doğru kullanımı konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
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AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle seçim bürosunda bir araya geldi. Bilden, seçimi kazanmaları halinde belediyede gençlik daire başkanlığı kuracaklarını ve genç birini atayacaklarını belirtti. Ayrıca, slogan belediyeciliğiyle sorunların çözülemeyeceğini vurgulayarak, gençlerin Diyarbakır üzerinde hesabı olanların hesabını bozması gerektiğini ifade etti. Bilden, eğitimle ilgili projelere ağırlık vereceklerini ve gençleri yönetime dahil edeceklerini söyledi.