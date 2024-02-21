Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev'i Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması üzerine Milli Savunma Bakanlığında karşıladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

21.02.2024 11:35  Güncelleme: 11:36
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev'i Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Tagarev, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Tagarev, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü - Son Dakika

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