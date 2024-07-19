Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla geldikleri KKTC'deki ziyaretlerine devam ediyor. Güler, TSK Komuta Kademesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığındaki heyetle birlikte Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti. - LEFKOŞA