Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti. Güler, TSK Komuta Kademesi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığındaki heyetle birlikte yapılan ziyaret, Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla gerçekleştirildi.

19.07.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla geldikleri KKTC'deki ziyaretlerine devam ediyor. Güler, TSK Komuta Kademesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığındaki heyetle birlikte Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Savunma Bakanı, Rauf Denktaş, Fazıl Küçük, Yaşar Güler, Kıbrıs, Tatar, TSK, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B3“ten “B1“e yükseltti Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti
22:47 Uşak, Çanakkale ve Balıkesir’de orman yangını alarmı Çok sayıda ev tahliye edildi Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi
22:31 Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
17:42 Korkunç cinayet kötü kokuyla açığa çıktı Eşini boğup cesedini torbada bahçeye attı Korkunç cinayet kötü kokuyla açığa çıktı! Eşini boğup cesedini torbada bahçeye attı
00:33 Bakan Şimşek’ten Moody’s açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz
23:58 Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
21:59 Samsun’da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp
21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
21:10 Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
19:57 Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 00:47:03. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement