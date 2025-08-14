Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki il başkanları ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki il başkanlarını kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da yer aldı" denildi.
