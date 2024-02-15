Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı\'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumuna katıldı. Güler, toplantıda diğer ülkelerin savunma bakanlarıyla selamlaşarak sohbet etti. Toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başladı ve devam ediyor.

15.02.2024 12:19
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumuna katıldı.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor. Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katıldı. Güler, toplantının gerçekleştirildiği salona gelişinde farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla ayaküstü selamlaşarak sohbet etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşması ile başlayan NATO Savunma Bakanları Toplantısı devam ediyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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